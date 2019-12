In beeld: Hoeselts koppel bouwt weelderig kerstdorp in eigen living Lien Vande Kerkhof

08 december 2019

20u49 0 Hoeselt Al voor het 15de jaar op rij toveren Marie-Jeanne Thompson en Lambert Stassen hun woonkamer om tot het weelderigste kerstdorp in Hoeselt en omstreken. De zeventigers, die als vanzelf sprekend ieder jaar reikhalzend uitkijken naar de kerstperiode, staan in de december steevast klaar om bezoek allerhartelijkst te ontvangen. “We krijgen elk jaar minstens 50 kijklustigen over de vloer”, glundert Lambert. “Van klasjes met kinderen tot nieuwsgierigen die van onze bijzondere verzameling hebben gehoord. Iedereen die wil mag meegenieten!”

Het kerstdorp van Marie-Jeanne en Lambert draait volledig op elektriciteit. Zodra je de stekker in het stopcontact steekt springen honderden lichtjes aan en draait de speelgoedlocomotief op volle toeren. “Het dorp telt ondertussen zo’n 75 huisjes”, vertelt Lambert. “Daarbovenop geven we ook tientallen mannetjes en diertjes een plekje, rusten we het landschap uit met ontelbare minikerstbomen en creëren we een sneeuwdekentje met katoenen watjes. Een bevriende schrijnwerker heeft zelfs rotsen geknutseld om het tafereel extra echt te doen lijken.”

Kabelbaan als pronkstuk

De vraag die op ieders lippen brandt: hoe bouw je in ’s hemelsnaam een dergelijk mini-winterrijk uit? “Het begon allemaal met één klein huisje dat we kochten op een kerstmarkt”, steekt Lambert van wal. “Sindsdien hebben we die collectie gestaag uitgebouwd: elk jaar kochten we nieuwe beeldjes en miniatuurspulletjes. Al denk ik dat we stilaan aan de limiet zitten”, vervolgt hij lachend. “Na onze nieuwste aanwinst kan er amper nog iets bij. Nadat ik vorige jaar een kleine kabelbaan zag in Aarschot wilde ik een per se een dergelijk exemplaar toevoegen aan onze collectie. Ik heb even moeten zoeken om er eentje te vinden die niet op batterijen functioneerde. In ons kerstdorp geldt immers de regel dat alles werkt op stroom. In november vond ik er eentje in Tongeren. Een echt pronkstuk!”

Geen speelgoed

Smullen van ovenverse kalkoen en cadeautjes uitpakken naast zo’n sfeervol kerstdorp maakt van kerstmis pas écht het hoogtepunt van het jaar. “We hebben vijf kleinkinderen en één achterkleinkind”, vertelt Lambert. “Net zoals iedereen gaven zij hun ogen hier maar al te graag de kost. Maar het kerstdorp dient niet om mee te spelen, hoe verleidelijk dan ook. Aanraken is zowel voor kinderen als volwassenen niet toegestaan.”

Hoewel verdere uitbreiding praktisch haast onmogelijk is wilt Lambert nog jaren doorgaan met zijn feeërieke hobby. “Het dorp klaarzetten neemt altijd zo’n zes dagen in beslag. Voor Marie-Jeanne is het iets te moeilijk geworden om mij te helpen, maar ik doe het met evenveel plezier in mijn eentje. Als wij ’s ochtends opstaan is het eerste wat wij doen een kwartiertje van het gezellige schouwspel - met lichtjes en rijdende trein - genieten. En op zondag staat de kerstmuziek een hele dag op.Na Driekoningen ruimen we de boel weer op en beginnen we weer met aftellen tot volgend jaar.”