Hoeseltse studenten blokken in...een kerk ENL

26 mei 2020

14u55 0 Hoeselt De Sint-Stefanuskerk in Hoeselt doet dit jaar opnieuw dienst als studeerplek. Vanaf vandaag kunnen studenten er weer in hun boeken duiken. “ We hebben 12 tafels voorzien die al volledig ingevuld zijn voor de hele periode”, klinkt het bij de dienst Jeugd.

Stilte en rust: dat is waar een kerk voor staat. Laat dat nu net de kenmerken zijn van de uitgelezen studeerplek. Dat weet ook de dienst Jeugd van Hoeselt. De ‘Blokbar Weesgeslaagd’ is weer ingericht in kerkfabriek Sint-Stefanus. En dat van 26 mei tot en met 30 juni.

Door de coronacrisis is het aantal plaatsen echter beperkt. Studenten die een plekje wilden bemachtigen, moesten zich op voorhand aanmelden. “We hebben 12 tafels voorzien, die al volledig ingevuld zijn voor de hele periode”, besluit de dienst jeugd.