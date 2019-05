Hoeseltse middelbare school een

mantelzorgvriendelijke school “Ze dragen een zware last, ze verdienen ondersteuning” LXB

24 mei 2019

12u00 0 Hoeselt In héél Vlaanderen steken naar schatting 40.000 jongeren thuis een handje toe omdat er iemand binnen het gezin ziek of verslaafd is. Of hij heeft een beperking! Het zijn jonge mantelzorgers die ondersteuning verdienen. Samana, de mantelzorgorganisatie bij de christelijke mutualiteit, rolt in de scholen een project uit: samen naar een mantelzorgvriendelijke school! Vanaf vandaag mag het IKZO, een secundaire school in het centrum van Hoeselt, zich zo’n school noemen. Leerlingen van het vijfe jaar zorg doorliepen een heel traject om de hier al vermelde titel te mogen dragen. “Hier op school tellen we een kleine 80 leerlingen die thuis mantelzorger zijn voor een broer, zus, papa of mama die ziek is of een beperking heeft”, vertelt Pascale Philippens, de coördinator van het project in het IKSO.

Stille ruimte

Dat ze mantelzorger zijn, heeft grote invloed op hun leven. “Het beïnvloedt hun vrijetijdsbesteding”, aldus An Vlekken, één van de bezielers van het scholenproject. “Het heeft effect op schoolse prestaties. Hun huiswerk kan eronder lijden. Of het gebeurt dat ze te laat op school komen. We werken met scholen om leerlingen bewust te maken van het bestaan en de opofferingen van jonge mantelzorgers. En de scholen volgen een héél traject om hen hierbij te ondersteunen.” Zo werd in het IKZO een stille ruimte ingericht. “Daar kunnen ze zich in alle rust even terugtrekken”, zegt Pascale Philippens. “Een ideale plek om te chillen! Er staat een sofa. Muren zijn wit geverfd. Ze kunnen daar hun boterhammen opeten. Ze kunnen even ontsnappen aan de drukte. Ook is het mogelijk dat ze hun huiswerk kunnen maken.”

Getuigenis

Een zieke of verslaafde broer, zus, papa of mama weegt zwaar op het hele gezin, en niet in het minst op de jonge mantelzorger. Stef Wijnants, sportjournalist bij de vrt en vader van drie zonen, kwam in de Hoeseltse school hierover getuigenis afleggen. Z’n zoon Ko was 9 (nu is hij 11) toen bij hem de diagnose van leukemie vastgesteld werd. “Spontaan gingen m’n twee andere zonen Will (nu 14) en Mats (nu 16) helpen in het huishouden. Wel, ze ruimden hun eigen kamer op, maakten zelf afspraken om te gaan voetballen en ze zaten vaak in de sofa bij hun jongere broer Ko. Ze meosten zich ook stil houden voor Ko. Samen met m’n vrouw waren we in het gezin het team Wijnants. War Ko nodig had, werd door het team in orde gebracht. De jongens leefden mee met Ko. Ook voor hen was het een shock dat Bo zwaar ziek werd (hij is ondertussen aan de beterhand). Het was ook voor hen een zware last om dragen.” Volgend schooljaar zal “Samen naar een mantelvriendelijke school uitgerold worden in twee Genker onderwijsinstellingen: Het Lyceum en het Atlascollege! Mer info op www.samana.be.