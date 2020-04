Hoeselt voorziet 9.000 mondmaskers voor burgers Emily Nees

21 april 2020

In Hoeselt kan elk gezin vanaf woensdag rekenen op twee gratis mondmaskers. Het is daarmee de eerste gemeente in Limburg die zelf initiatief neemt om beschermingsmiddelen uit te delen aan de inwoners.

“Wij volgen ook het nieuws op de voet en hebben gemerkt dat experten adviseren om mondmaskers te dragen wanneer de coronamaatregelen worden afgebouwd.” Maar de gemeente wil daar echter nu al op inzetten. “We hebben een maand geleden 3.000 FFP2-maskers verdeeld onder mensen die in de zorgsector werken. Onze veiligheidsambtenaar heeft aan hetzelfde bedrijf gevraagd of we nog meer maskers konden aankopen. Niet veel later kregen we te horen dat er 12.000 chirurgische maskers beschikbaar waren.”

Twee exemplaren per gezin

En die heeft de gemeente allemaal ingeslagen. Personeelsleden van verschillende gemeentediensten zijn dan ook naarstig aan het werk om de verdeling ervan in goede banen te leiden. “Elk gezin wordt voorzien van chirurgische mondmaskers van stof. De dienst Jeugd, Sport en Cultuur steekt telkens twee exemplaren in een enveloppe, met daarop een tekst om de burgers te informeren.”

“Als één van de minst besmette gemeenten in Limburg wil ik mijn bewoners zo goed mogelijk voorzien van beschermingsmiddelen. Concreet zijn de maskers bedoeld voor de mensen die buitenkomen, om bijvoorbeeld boodschappen te doen. We hopen zo de periode te kunnen overbruggen tot er weer maskers zijn in de gewone handelszaken.” Van de overige 3.000 maskers worden er 2.000 bezorgd aan de zorgsector. De overige exemplaren dienen als reserve.