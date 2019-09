Hoeselt kiest de ‘Sjùnste' Boom Lien Vande Kerkhof

09 september 2019

09u19 0 Hoeselt De sjùnste boom van Hoeselt staat aan de kapel in de Vrijhernstraat. Volgens Jan Proesmans, de inzender was de winnende zomereik is dit zonder twijfel de mooiste boom van Hoeselt. “Het is een dikke oude eik die er samen met zijn eikenbroer staat. Als twee statige monumenten, die een heel verleden hebben gezien, staan ze daar.”

In april startte Maarten Roosen samen met andere enthousiastelingen een origineel initiatief. Er barstte een grote zoektocht los naar mooie bomen die het landschap bepalen. “Bomen die al meer dan honderd jaar oud zijn of bomen met een straf verhaal”, duidde hij in onze krant” De winnaar zou bekend worden gemaakt op Open Monumentendag.

150 jaar

Gisteren was het dan zover. Een deskundige vakjury, bestaande uit onder andere een natuurkenner, fotograaf en boomchirurg, was het unaniem eens over de winnaar. “Het lijken wel de gebroeders van Eyck, die machtige reuzen, een rustpunt, een kruispunt voor fietsers en wandelaars naar alle horizonten”, klonk het woordje van de jury. De stamomtrek bedraagt 230 centimeter en de eik is 404 centimeter lang. Een snelle rekensom leert ons dat de zomereik dan minstens 150 jaar oud is.

“Om half11 vond de prijsuitreiking plaats”, zegt Maarten Roosen die tevreden terugblikt op een meer dan geslaagde dag. “Mensen konden verschillende wandel- en fietsroutes aanvatten aan het hotel Monte Christo waarbij ze tientallen bomen passeerden inclusief bijzondere verhalen. Niet alleen de pronken zomereik maar ook de rest van de top vijf werd trouwend officieel gehuldigd. Bij elk van deze bomen staat voortaan een permanent plaatje zodat ze voor eeuwig beschouwd worden als eerbiedwaardige monumenten.”

Sjùnste landschap

De reacties op het initiatief waren stuk voor stuk lovend. “Het leefde écht in Hoeselt. Heel veel mensen stonden weer even stil bij kleine dingen: de eenvoudige schoonheid van een boom, die maar al te vaak niet meer wordt gezien. We gaan hier dan ook zéker en vast mee verder. Ik kan alvast verklappen dat we volgend jaar op zoek gaan naar het sjùnste stukje landschap.”