Hoeselt investeert in centrum Lien Vande Kerkhof

23 december 2019

08u30 0 Hoeselt Het meerjarenplan van Hoeselt staat in het teken van het opnieuw aan te leggen dorpscentrum. Er zal de komende vijf jaar gebouwd worden aan een sportpark, een woonzorgcentrum en een recyclagepark.

Bijna de helft van de investeringen gaan naar de bouw van een sportpark en een recyclagepark aansluitend op het industrieterrein. Een ander deel van de investeringen gaat naar een woonzorgcentrum, assistentiewoningen een dagopvang voor senioren. De gemeente zal het woonzorgcentrum niet zelf uitbaten maar gaat op zoek naar een samenwerking met private rusthuizen.

Andere aandachtspunten in het nieuwe meerjarenplan zijn de aanleg van gescheiden riolering en een nieuwe kinderopvang in Alt-Hoeselt. Een deel van het budget gaat ook naar de herinrichting van de Dorpsstraat. In totaal wordt er 12 miljoen geïnvesteerd, zonder dat de belastingen verhoogd worden.