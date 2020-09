Gemeentebestuur stelt uitvoeringsfout vast bij verharding holle wegen Emily Nees

11 september 2020

10u55 0 Hoeselt De gemeente Hoeselt heeft geconstateerd dat er een fout is geslopen in het aanbrengen van de porfierverharding op de Tramstraat. “Het is eerder een wandelweg geworden dan een fietspad, waardoor het kruisen van fietsers niet veilig kan gebeuren. Het team zal vandaag de toplaag verspreiden over de gevraagde breedte.” De weg zal gedurende het hele weekend afgesloten zijn voor tweewielers. Voetgangers zijn er wel toegelaten.

“Dinsdagavond hebben we vastgesteld dat de verharding niet volledig was uitgevoerd conform het bestek”, zegt schepen Bert Vertessen (N-VA-Hoeselt), bevoegd voor Openbare Werken en Milieu. “We hebben dan contact opgenomen met de provincie en gevraagd om de nodige richtlijnen over te maken aan de aannemer. Die heeft de werken aan de Jeugdkapel wel goed uitgevoerd, maar in de Tramstraat is er een uitvoeringsfout gebeurd.”

Te smal

“Zo lijkt de weg eerder op een wandelweg dan een fietspad. De verharding heeft een breedte van 130 centimeter, terwijl we minstens 180 centimeter hadden voorgeschreven. Het gevolg is dat fietsers nu niet kunnen kruisen zonder van de rand af te schuiven. Ook is de laag 30 centimeter dik, terwijl dat 8 centimeter zou moeten zijn.”

“Het team zal zaterdag daarom de toplaag verspreiden over de gevraagde breedte. Dit weekend kunnen er dus enkel voetgangers passeren. Maandag wordt de weg opnieuw opengesteld voor fietsers.”

