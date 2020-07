Gemeentebestuur helpt horeca en handelaars een handje met gratis bonnen ENL

10 juli 2020

09u57

Bron: Gemeente Hoeselt 0 Hoeselt Het gemeentebestuur heeft een actie op poten gezet om de Hoeseltse horeca- en handelszaken te steunen. 30.000 bonnen, die klanten gratis krijgen wanneer ze een aankoop doen, moeten lokaal shoppen stimuleren.

De coronacrisis hakt er hard in voor ondernemers. Dat weet ook het bestuur van Hoeselt. De gemeente doet daarom een actie uit de doeken. Concreet worden er 30.000 bonnen verspreid over handelaars van verschillende sectoren. Het gaat dan om horeca, beauty, maar ook kleinhandel.

Wanneer klanten een aankoop doen, krijgen ze een aantal gratis bonnen. De eigenaar van de zaak bepaald zelf hoeveel dat er precies zijn. Elke bon is telkens 1 euro waard en doelt erop lokaal shoppen te promoten. Let wel, de bon moet vervolgens uitgegeven worden in een andere sector.

Kosteloos

Deelnemen is voor de lokale ondernemers gratis. Zo hoopt het gemeentebestuur hen een duwtje in de rug te geven. Wie meer info wenst over deze actie kan een e-mail sturen naar economie@hoeselt.be of een infoavond volgen op 13 juli om 20.00 uur in GC Ter Kommen.