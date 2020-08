Gemeente lanceert ‘Benkëlëk Winkelen’ ENL

26 augustus 2020

10u02 0 Hoeselt De hele maand september staat in het teken van ‘Benkëlëk Winkelen’. De actie doelt erop de lokale economie te steunen. Zo krijg je één of meerdere waardebonnen bij een aankoop in de deelnemende horeca- en handelszaken.

In juli liet het gemeentebestuur weten dat er een actie zou komen om de Hoeseltse horeca- en handelszaken te steunen. De lokale zelfstandigen kregen de kans om een infosessie bij te wonen in GC Ter Kommen. Nu is het dan eindelijk zover: de gemeente rolt de actie in september uit. 30.000 bonnen, die klanten gratis krijgen wanneer ze een aankoop doen, moeten lokaal shoppen stimuleren. Klanten krijgen één of meerdere waardebonnen van één euro bij aankoop in een deelnemende horeca- of handelszaak.

Verschillende sectoren

Bedoeling is om de bon dan te spenderen in een zaak van een andere sector. Concreet gaat het om horeca, beauty of kleinhandel. De kleuren - blauw, groen, geel - verduidelijken in welke sector je jouw verkregen bon kan gebruiken. Elke bon geldt tot en met 15 november.