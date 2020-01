Euthanasie voor 28 vechthanen uit illegale arena in Hoeselt: “Ofwel veroorzaken ze leed ofwel moeten ze het ondergaan” Dirk Selis/KVDS

13 januari 2020

18u01

Bron: Belga 0 Dieren De mensen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum (VZOC) in Heusden-Zolder hebben zaterdag in een arena in Hoeselt 28 vechthanen in beslag genomen. Voor de dieren was geen toekomst meer weggelegd. Euthanasie bleek de enige oplossing.

"Normaal zoeken we altijd een andere thuis voor onze dieren, maar voor vechthanen is dat quasi onmogelijk. Ofwel veroorzaken ze zelf dierenleed ofwel moeten ze het ondergaan. Als vechthanen bij andere dieren geplaatst worden, komen daar problemen van. Daarom is euthanasie de enige uitweg," vertelt Rudi Oyen van het VZOC.

Afgelegen boerderij

Zaterdagavond ontdekte de lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt achteraan een afgelegen boerderij in de Proefbosstraat in Hoeselt een uitgebreid en professioneel ingerichte site voor illegale hanengevechten. Op de voor de buitenwereld afgeschermde parking stonden vijftien tot twintig auto's. De bestuurders van die wagens sloegen op de vlucht en lieten in paniek de typische houten kisten met vechthanen achter. Op de site werden ook vechthanen gekweekt en professioneel voorbereid.





De natuurlijke sporen van de hanen waren verwijderd. Voor de gevechten worden dan metalen sporen aan de dieren bevestigd. Twee hanen worden in een ring geplaatst en vechten tot er eentje sterft. Regelmatig bezwijken beide dieren aan hun opgelopen verwondingen. De in beslag genomen hanen verkeerden wel in goede conditie.

Het VZOC heeft vorig jaar bij een illegaal hanengevecht in Beringen al 125 dieren moeten opvangen. De hanen werden toen ook geëuthanaseerd. Voor de hennen en de jonge dieren konden wel opvangplaatsen worden gevonden.

Klacht

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft intussen beslist een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen tegen de hanenvechters uit Hoeselt. “Deze barbaarse praktijk is al sinds 1927 verboden”, klinkt het. “Hoewel hanengevechten steeds minder opduiken, blijkt het een moeilijk uit te roeien fenomeen. Blijkbaar is voor sommigen de drang naar bloederige en wrede taferelen sterker dan het naleven van de wet.”