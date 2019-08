Drugsdealer gevat tijdens controle in Hoeselt RTZ

29 augustus 2019

17u31 0 Hoeselt Op de Industrielaan in Hoeselt heeft de lokale politie woensdagavond omstreeks half tien een verdachte auto aan de kant gezet. De wagen bleek verschillende beschadigingen te vertonen.

De bestuurder zelf bleek echter niet onder invloed van alcohol te rijden. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist voor verdovende middelen positief was, werd nog een speekseltest opgelegd. Die test wees wel op het recent gebruik van cocaïne. Bij een fouille vonden agenten bovendien drugs, meerdere gsm-toestellen en cash geld terug. Op het commissariaat van Bilzen werd de 28-jarige inwoner van Zutendaal, in opdracht van het Parket Limburg, gearresteerd in het kader van handel in verdovende middelen. De gevonden drugs, gsm’s en het geld zijn in beslag genomen. In Bilzen en in Zutendaal werden na zijn arrestatie huiszoekingen uitgevoerd, met de hulp van een federale drugshond.