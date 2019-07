Dertien kinderen op

kookkamp in Hoeselt LXB

16 juli 2019

12u00 4 Hoeselt Nog héél de week leren vier jongens en negen meisjes kokkerellen op een kookkamp voor kinderen. Elke dag staan ze met een schort om de lenden aan één van de kookeilanden bij Wily Hauben en z’n vrouw Carine Biesmans uit Hoeselt. Ze kwamen op het idee om in hun elektrozaak kinderen de liefde voor en de knepen bij het koken op een plezante maar leerrijke manier bij te brengen. Vandaag maken ze als voorgerecht worstenbroodjes, en het middageten bestaat uit zelfgemaakte gehaktballetjes met rijst, een eigenhandig klaargemaakte saus en een dessert met koekjes. En de koks in spe weten van aanpakken. Met een scherp koksmes snijden ze gretig maar secuur tomaten, champignons, courgettes, aubergines en paprika’s in schijfjes en bokjes. “Bezig zijn met eten is m’n ding”, vertelt Emmely Vandebeeck (12) uit Hoeselt.

Thuis

“Thuis schil ik de aardappelen, en ik mag al een gerechtje met eieren maken”, vult het meisje aan. “Hier kan ik al m’n kookkunsten laten zien”, vertelt Lisa-Marie Bollen (11) die uit dezelfde gemeente afkomstig is. “Ik hou ervan gerechten mooi te garneren. Ik bak thuis geregeld pannenkoeken, en ze worden door héél het gezin gesmaakt. Ik hoor niemand klagen.”

Kookjeugd

Jurre Streels (12) uit Eigenbilzen heeft een droom: kok worden! “Ik kook graag voor m’n mama en papa”, wil hij kwijt. “Zo heb ik al meermaals een pastagerecht met saus en groenten gemaakt. Ook maak ik nacho’s met een kaassaus klaar. Ik voel me dan baas in de keuken.” Caitlynn Devroey (11) uit Hoeselt staat bij hem thuis geregeld aan de kookvuren. “Zo maak ik pannenkoeken met havermout en bananen klaar. Ook brochettes kan ik bereiden. Ik probeer graag iets uit in de keuken.” Tijdens het kookkamp ligt de focus niet enkel op het bereiden van gerechten. Ook volgen ze na het koken nog elke dag Franse les. “Deze vakantie doen we twee kookkampen”, zegt Carine Biesmans die op het kamp hulp krijgt van Stefanie Van der Borght. “We gaan kijken hoe het loopt. Het kamp van 4 tot 9 augustus is ook al volzet. Voor ons telt de kwaliteit en niet de kwantiteit van de kampen.”