Dealer riskeert 12 maanden cel nadat afnemer hem verklikt: “Gewoon een wraakactie door ruzie” Veronique CoopmansVCT

29 mei 2020

14u08 0 Hoeselt Een 31-jarige dealer uit Hoeselt riskeert een celstraf van 12 maanden en een boete van 8.000 euro nadat de politie 73 gram cannabis in 31 zakjes vond in zijn woning. De politie kwam de man op het spoor nadat een afnemer tijdens een controle betrapt werd en details prijsgaf over zijn dealer.

Op 3 mei werd de afnemer tijdens een controle betrapt met drugs in zijn auto. Hij verklaarde dat hij het spul bij de dertiger uit Hoeselt had gekocht en deelde ook mee waar de man zijn drugs bewaarde. Tijdens een huiszoeking vond de politie naast de drugs ook twee gsm’s en een bedrag van 350 euro dat verstopt zat in een koker in de slaapkamer.

Wraakactie

De dertiger zelf betwist dat hij drugs verkoopt. “Door de coronacrisis had ik een grotere hoeveelheid voor mezelf gekocht. Die 31 zakjes met cannabis? Ik kon niet kiezen bij de dealer en heb ze zo meegenomen.” De Hoeselaar beweerde dat hij een vriend al eens verder had geholpen, maar zelf geen drugs verkocht. De verklaring van die afnemer was een wraakactie omdat de twee ruzie hadden. “Maar die is nu bijgelegd.”

Vonnis volgt op 12 juni.