Chiromeisjes Hern verkopen 2.200 macaronibollen voor Môndëgse kos Birger Vandael

15 september 2020

Het afgelopen weekend hebben de Chiromeisjes van Hern bij Hoeselt macaronibollen gerold met het oog op Môndëgse kos. Dat is een event, georganiseerd door Davy van Den Hoeselèr, waarbij de hele gemeenschap tot vijf porties kan bestellen om thuis lekker op te smikkelen. Je moet de bollen dan enkel zelf nog in de friteuse leggen. Afgelopen maandag werden de macaronibollen vervolgens massaal afgehaald. “In totaal hebben we ongeveer 2.200 bollen verkocht. Dat is het resultaat van de mensen die er zijn komen afhalen en zij die er ter plekke hebben gegeten", klinkt het bij de tevreden Chiromeisjes.