Burgmeester roept op tot naleven coronamaatregelen: “Zet dat masker op als u de woning verlaat” Emily Nees

24 juli 2020

11u27 1 Hoeselt Werner Raskin (VLD Plus), burgemeester van Hoeselt, treft voorlopig geen extra maatregelen om het coronavirus in te dijken. Wel vraagt hij aan zijn inwoners om hun gezond verstand te gebruiken. Hij doet dat in een videoboodschap, waarin hij zich in het bijzonder richt naar de jongeren. “We hebben het zelf in handen. Jullie moeten me helpen, want alleen kan ik het niet.”

In de besloten Facebookgroep ‘Ge zijt van Hoeselt als ge…’ heeft burgemeester Raskin donderdag een oproep geplaatst. Hij richt zich daarin naar de bewoners van de gemeente. “Beste Hoeselaren”, begint hij. “Het coronavirus is niet op verlof. U hoort in de media dat het terug de kop opsteekt. We moeten voorzichtig zijn. Als we allemaal ons best doen, zullen er heel weinig besmettingen komen in Hoeselt. Ik vraag jullie dan ook gedisciplineerd te zijn. Was je handen op tijd en houd afstand van elkaar: twee hele belangrijke maatregelen.”

“Als u buiten komt en naar openbare plaatsen of de horeca gaat, zet dan uw masker op. Vanaf vrijdag zal de politie dan ook strengere controles doen op sluitingsuren en afstandsregels in de horeca. Het is in belang van de zaken, zodat zij open kunnen blijven.”

“Het individu gaat niet voor op de bevolking. Ik ben verkozen om in deze toestanden onze bevolking te beschermen en dat zal ik ook doen als burgemeester. Doe mee met ons allemaal. Zet dat mondmasker op als u de woning verlaat.”

Tijdens zijn toespraak sprak hij de jeugd nog toe. “Het blijkt dat nu de jongere bevolking het meest besmet is. Ik richt mij tot jullie. Jullie hebben ook een vader, moeder en grootouders. Doet u het niet voor uzelf? Doe het dan voor hen.”

Geen extra maatregelen

De burgemeester neemt voorlopig wel geen extra voorzorgsmaatregelen of verplichtingen. Al kan dat in de toekomst nog veranderen. “Ik wil een burgemeester zijn die ervoor zorgt dat de bevolking zo min mogelijk besmet is. Ik zal niet aarzelen om daartoe de nodige maatregelen te nemen. We hebben het zelf in handen. Jullie moeten me helpen, want alleen kan ik het niet. Wijs elkaar erop als er mensen zijn die zich niet aan de maatregelen houden. Jullie, de bevolking zelf, zijn dan ook mijn beste controleurs.”

“Als iedereen zich aan de regels houdt, ben ik ervan overtuigd dat de tweede golf weinig Hoeselaren zal treffen net zoals bij de eerste golf”, besluit hij.