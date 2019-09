Brouwerij de Es na meer dan 25 jaar leegstand in zijn glorie hersteld Lien Vande Kerkhof

08 september 2019

21u55 0 Hoeselt Een van de 618 monumenten die op Open Monumentendag in 167 Vlaamse gemeenten te bezichtigen viel was Brouwerij de Es in Hoeselt. De voormalige brouwerij en limonadefabriek werd na 25 jaar leegstand door twee bevriende koppels flink onder handen genomen. Voortaan huizen er twee woningen én pronkt er in de brouwerij een heuse feestzaal. “De buurtbewoners zijn alvast laaiend enthousiast”, vertelt co-eigenaar Frits Jeuris. “Veel mensen die al decennia in deze buurt wonen hebben ooit nog in de brouwerij gewerkt.”

“Jimmy Put, mijn beste schoolkameraad, kwam zo’n vier jaar geleden op de proppen met dit pand. We liepen al een poosje rond met het idee om een oud gebouw een herbestemming te geven. Zo hadden we beiden bijvoorbeeld een flinke boon voor de opgeknapte panden van C-mine. Jimmy meende een oud gebouw in dezelfde sympathieke stijl te kennen. Toen hij mij de oude brouwerij van Hoeselt toonde herkende ik de plek vrijwel meteen. Als kind wandelde ik daar immers vaak voorbij met mijn opa.”

Typisch Vlaams

“Eigenlijk was Frits onverwijld enthousiast”, zegt Jimmy. “We hebben aangebeld bij de buren om naar de eigenaar te zoeken en gingen op prospectie om de omgeving te verkennen.” “En eerlijk?” vult Frits aan, “De buurt was niet al te fraai. Toen de grote brouwerij in 1992 maar niet verkocht raakte verdeelde de brouwersfamilie het complex, naar het typische Vlaamse idee, in verschillende stukken. Het gevolg daarvan was dat de delen allemaal werden verkocht als aparte compartimenten. Alleen het hart van de brouwerij: het stuk waar effectief gebrouwen werd, slaagde er maar niet in een nieuwe eigenaar te strikken.”

Als je aan een dergelijk project begint moet je de mogelijkheden voor ogen houden, niet enkel het gigantische karwei. Jimmy Put, mede-eigenaar Brouwerij De Es

“Maar wij waren ogenblikkelijk weg van het pand en begonnen vol overtuiging aan ons avontuur,” vervolgt Jimmy. “Als je aan een dergelijk project begint moet je de mogelijkheden voor ogen houden, niet enkel het gigantische karwei.” Al geeft Jimmy toe dat alleen je handen uit de mouwen steken niet volstaat, je bent maar beter ook een ‘handige Harry’. “Het ‘klussen’ zat er bij mij al vroeg in: op mijn 24ste bouwde ik een huis op basis van oude materialen: de vloer, de trap, de keuken,... ik haalde werkelijk alles uit opgebroken panden. Niet veel later verhuisde ik naar een door mezelf gerenoveerde vierkantshoeve. Ik had de smaak te pakken...”

Maar ook Frits is met Brouwerij de Es niet aan zijn proefstuk toe. “Ik haal maar al te graag oude ‘materialen’ van onder het stof. Mijn partner Tanja en ik ontwikkelden onszelf tot een soort van ‘recyclagekunstenaars’. In het programma ‘Baksteen in de Maag’ op Vier hadden we destijds zelfs ons eigen rubriekje ‘herbestemmers’.”

25 jaar leegstand

“Toen we de vraag kregen om mee te doen aan Open Monumentendag waren we uiteraard vereerd. Hoewel Brouwerij de Es officieel geen monument is: we hebben nooit één euro subsidie gekregen,” zegt Frits. Gelukkig hadden Jimmy, Frits, Tanja en Lindsy dezelfde visie over de uitwerking van het project: ze besloten te behouden wat er is en her en der elementen toe te voegen. Mét succes, zo blijkt. “We kregen zondag een heleboel bezoekers over de vloer. We hadden maar net genoeg soep en gebak voor iedereen”, lacht Jimmy. “Er was trouwens ook een erfgenaam van de oude brouwersfamilie aanwezig, de man was tot tranen toe beroerd. Na 25 jaar leegstand en verwaarlozing is Brouwerij de Es terug in zijn glorie hersteld. Door deel te nemen aan Open Monumentendag vestigen we de aandacht op de herbestemming van oude gebouwen."