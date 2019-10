Bewoonster bevangen door rook na brand in appartement RTZ

30 oktober 2019

17u17 0 Hoeselt De brandweer heeft woensdagnamiddag een bewoonster moeten bevrijden vanop het terras van haar appartement, langs de Nederstraat in Hoeselt. Het slachtoffer was naar buiten gevlucht, omwille van de hevige rookontwikkeling in haar woning.

Gelukkig raakte het slachtoffer op het terras, waar ze door de opgetrommelde brandweerkorpsen werd opgewacht. Zij konden haar met de ladder veilig naar beneden begeleiden. De vrouw werd wel nog ter controle naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze mogelijk te veel rook had binnen gekregen. Brandweerpost Hoeselt kreeg nadien de vlammen in haar appartement vlot onder controle. Vermoedelijk was de brand ontstaan na problemen met een boiler.