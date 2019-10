Bestuurder onder invloed van alcohol naar het werk RTZ

18 oktober 2019

19u02 0 Hoeselt De politie heeft vrijdagochtend tussen 4.50 en 5.40 uur twintig bestuurders gecontroleerd op de Bilzersteenweg in Hoeselt. Allemaal ondergingen ze een ademtest en moesten ze hun boorddocumenten laten zien.

Eén van de gecontroleerde bestuurders was onderweg naar zijn weg, maar hij had toch duidelijk al te diep in het glas gekeken. De 35-jarige man mocht zijn rijbewijs voor zes uur inleveren. Tijdens de controle werden ook vijf processen-verbaal van waarschuwing opgesteld voor een versleten of verouderd rijbewijs.