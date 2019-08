Bestuurder onder invloed geeft valse identiteit op RTZ

25 augustus 2019

17u07 0 Hoeselt Zaterdagmorgen omstreeks 4 uur heeft de lokale politie een verdachte bestuurder gecontroleerd op de Bilzersteenweg in Hoeselt. De man legde een positieve speekseltest af voor het gebruik van speed.

De 28-jarige bestuurder uit Bilzen werd meteen naar het politiecommissariaat gebracht voor een speekselanalyse. Daar bleek dat hij een valse identiteit opgegeven had, en dat hij een rijverbod van maar liefst 33 maanden had lopen. In 2017 liep hij ook al twee keer tegen de lamp voor het sturen tijdens een lopend rijverbod. In zijn auto lagen bovendien spullen die wezen op het dealen van drugs. Al het materiaal werd door de politie in beslag genomen. Na zijn arrestatie doorzochten speurders nog zijn woning. Binnenkort mag de man zich voor de rechter komen verantwoorden.