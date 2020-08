BelOrta pakt uit met Hoeseltse meloenen ENL

12 augustus 2020

10u04 0 Hoeselt BelOrta brengt een nieuwe BelOmelon op de markt. Het gaat om een meloen van het Charentais-type die geteeld is op Hoeselts grondgebied.

Na enkele jaren van kleinschalig testen in proefplantages worden er dit jaar voor het eerst Belgische meloenen op een groter productieniveau geteeld. Het zijn fruittelers Kim Cuppens en Kristof Reweghs die voortaan meloenen telen van het Charentais-type op hun fruitplantage in Hoeselt. Een primeur, want die fruitsoort werd tot op heden uitsluitend op grote schaal geproduceerd in meer Zuidelijke oorden zoals Zuid-Frankrijk, Spanje, Italië en nog verder.

Groenten- en fruitcoöperatie BelOrta vermarkt het product nu. Het zal deel uitmaken van het merk BelOmelon. Binnenkort kan je dus zelf een Belgische meloen in huis halen.