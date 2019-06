Belgisch international geeft ‘Start to frisbee’ in Hoeselt LXB

04 juni 2019

12u00 0 Hoeselt Volgende maand kunnen geïnteresseerden de techniek van het werpen met een frisbee leren tijdens ‘Start to Frisbee’. Op vraag van de sportclubs uit Hoeselt voorziet de sportdienst van de gemeente vijf lessen gegeven door Ward Lemmens (20), international bij de nationale jeugdploeg frisbee U24.

“Frisbee zit in de lift”, vertelt Ward Lemmens. De speler neemt straks deel aan het WK Frisbee in Duitsland. Maar eerst zal hij, op vraag van sportclubs en sportdienst, de Hoeseltse bevolking de kneepjes van de sport leren. “Momenteel tellen we in ons land 32 clubs, samen goed voor 2.000 beoefenaars. In onze provincie staat de tellers op 250 beoefenaars, en zijn er twee clubs actief.”

In vijf lessen probeert Ward je de basistechnieken en de regels van frisbee mee te geven. “Het is kwestie om te leren hoe je met een stukje plastic van 100 gram het best werpt”, vertelt hij. “Het is een ploegsport waarbij fair play belangrijk is. Frisbee is de enige sport waar geen scheidsrechter op het veld aanwezig is. Het zijn de spelers die eventuele akkefietjes of meningsverschillen over de regels op het terrein zelf moeten oplossen. Hetgeen aardig lukt.”

Start to frisbee zal vijf keer op een donderdagavond in de zomervakantie doorgaan op het terrein achter sporthal Ter Kommen. Voor meer info: wardlemmens@hotmail.be.