Ansichtkaarten zetten Hoeseltse landschappen in de kijker Emily Nees

05 augustus 2020

12u38 2 Hoeselt Het comité van de ‘De Sjùnste Landschappen van Hoeselt’ heeft met steun van de dienst Toerisme en de dienst Cultuur postkaartjes in elkaar gestoken. Aan de hand van het initiatief hoopt het burgercollectief letterlijk de mooie landschappen van de gemeente in beeld te brengen. De Hoeselaren mogen er eentje in hun brievenbus verwachten.

“Gezien het succes van de fotowedstrijd ‘De Sjùnste Boom van Hoeselt’ in 2019, ging onze vereniging in september vorig jaar op zoek naar een waardige opvolger”, legt Maarten Roosen uit. “Het moest iets zijn waarmee we de Hoeseltse natuur, B&B’s en horeca in de schijnwerpers konden zetten. Het plan was om een jaarkalender te maken met daarin foto’s die mensen konden insturen.”

187 inzendingen

Al draaide dat anders uit. “We kregen maar liefst 187 inzendingen. Ik vermoed dat de lockdown light daar voor iets tussen zat, omdat mensen daardoor de lokale natuur hebben herontdekt. De talloze prachtige inzendingen zagen we als een mooie kans. ‘Het zijn precies postkaartjes’, liet iemand van onze vereniging vallen. En zo kwamen we eigenlijk op het idee om er daadwerkelijk ansichtkaarten van te maken.”

“Wij zijn naar de dienst Toerisme gestapt en zij stonden helemaal achter ons idee. Mede door de steun van de dienst Toerisme en de dienst Cultuur zal er vanaf vandaag in elke Hoeseltse brievenbus een postkaart vallen. We hebben in totaal 24 foto’s uitgekozen die daarop zijn gedrukt. De makers van de foto’s krijgen ook nog een lokale horecabon, een postkaart en een kalender als bedankje. Die kalender zal trouwens 12 foto’s uit verschillende seizoenen, weetjes en toeristische tips bevatten.”

Toerisme en ondernemers promoten

“Wij hopen dat de mensen ze zullen opsturen naar iemand die ze al lang niet meer hebben gezien door corona, misschien wel personen buiten Hoeselt. Zo promoten we de prachtige Hoeseltse vergezichten en landschappen. Wie weet trekken de mensen wel naar hier en vormt het een boost voor ons toerisme en de lokale ondernemers”, besluit Roosen.

Wie benieuwd is naar meer beelden, kan een kijkje nemen op de Facebook- of Instagrampagina van ‘De Sjùnste Landschappen van Hoeselt’. De kalender is vanaf midden september te koop tegen een prijs van 5 euro.