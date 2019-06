250 senioren uit Haspengouw

sporten zich in het zweet LXB

13 juni 2019

12u00 0

Vandaag speelde de sportdienst van de gemeente Hoeselt gastheer voor de senioren sportdag voor de regio Haspengouw. Daar verzamelden zo’n 250 senioren van 50 jaar en ouder, en ze kwamen uit twaalf gemeenten. Hun doel was: sporten en bewegen! Daar kregen ze ruim de kans toe. Ze konden kiezen uit 20 bekende en minder bekende sportdisciplines voor actieve en niet actieve senioren. Naast tafeltennis, badminton en zwemmen stonden niet zo gekende sporttakken op het programma: taichi, yoga, wandelvoetbal, frisbee en kanjan. Wat een mix is van tennis en squash. Bijval kenden ook activiteiten zoals volkssporten, petanque en gezelschapsspelen. In de marge van de derde editie van deze sportdag voor senioren kregen zij die het wensten een initiatie in het rijden op een elektrische fiets. Op de sportdag kan de boog niet altijd gespannen blijven. Zo trad Joe Hardy onder de middagpauze op in Ter Kommen, het cultuur- en sportcentrum van Hoeselt waar de sportdag plaatshad.