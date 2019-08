"Zelfs mensen die dorp intussen verlaten hebben, keren terug voor de sfeer" ALS DE FOORKRAMERS NIET NAAR NEDER KOMEN, GAAT NEDER ZE ZELF HALEN LXB

08 augustus 2019

12u00 0 Hoeselt De kermissen in de Limburgse dorpen staan onder druk. Op vele plaatsen zijn ze verdwenen en waar ze wel nog bestaan, zijn ze gekrompen tot enkele kraampjes. Maar tegelijk hoeft het zo niet te zijn. Kijk maar naar het gehucht Neder in Hoeselt, waar de inwoners zelf opstonden toen de foorkramers wegbleven.

Een dorp zonder zomerkermis... Dat is een dorp waar de mensen minder buiten komen en minder met elkaar praten. De Onze-Lieve-Vrouwparochie op de Neder weet dat als geen ander. Jarenlang bleven de kraampjes er weg. "Er viel niets meer te beleven", knikt Wim Hellinx van de Straffe Njödder. En dus stroopte hij de mouwen op, om zijn schouders meer dan stevig onder Njödderkermis, op 15 augustus, te zetten.

En het zijn stevige schouders, die van Wim. Vandaag leeft de kermis op de Njödder meer dan ooit tevoren. "Voor het derde jaar op rij trekken we drie foorkramers aan, die samen een draaimolen, mini-reuzenrad, een ballentent en een schietbarak meebrengen", legt Wim uit. "Het nadeel hieraan is dat we dit aardig voelen in onze buidel. Per attractie leggen we 600 euro op tafel. Oké, dat is misschien niet het beste signaal, maar het is wel noodzakelijk. Toen de foorkramers nog gratis post kwamen vatten, kregen ze te weinig mensen 'over de vloer'. Logisch ook, want in het kader van de kermis werd niks anders georganiseerd. Nu we hen op voorhand een som betalen, hebben ze toch wat financiële zekerheid. Door die bonus maken we de kermis ook voor hen weer leefbaar. Voor ons betekent het dan weer dat we 2.400 euro samen moeten rapen, al krijgen we gelukkig ondersteuning van het gemeentebestuur in de vorm van een toelage van 1.000 euro."

Randanimatie

Wim en zijn team hebben intussen ook iets gedaan aan de gebrekkige omkadering van de kermis. "We plaatsen springkastelen, geven lokale artiesten een podium,... Die optredens genereren echt een extra toeloop! Er wordt plezier gemaakt en zelfs mensen die intussen het dorp al verlaten hebben, keren terug voor de sfeer."

Vorig jaar kreeg Njödderkermis extra zuurstof met de komst van de bibliotheek in de parochiekerk, aan het plein waar de kermis opgesteld wordt. "De bib bood ons een kans om de kermis meer schwung te geven, en die kans hebben we met beide handen gegrepen", legt Wim uit. "We organiseren er workshops op kindermaat. Zo kunnen kinderen er bijvoorbeeld taferelen uit boeken naspelen. En nadien gaan ze dan naar het ballenkraam, een ritje meepikken op het mini-rad, of een poging wagen in het schietkraam."

Met die randactiviteiten verdienen de organisatoren natuurlijk niet het grote geld. "Een potje aanleggen, is dus niet eenvoudig", knikt Wim. "Maar we kunnen de kermis wel betaalbaar houden. Zo kost een ritje op de paardenmolen slecht één euro, waar je daar elders toch al gauw tot drie euro voor moet neertellen. Zeker, het is een hele opgave om sponsors te vinden en gemakkelijker wordt het niet. Maar jong en oud amuseert zich, en daar doen we het voor!"