‘t Fabriek in Hoeselt is een jeugdhuis 2.0: “We spelen in op de interesses van ons publiek” LXB

02 juli 2019

12u00 0 Hoeselt Na twintig jaar heeft Jeugdhuis X de deuren gesloten. De Hoeseltse jongeren vinden een klassiek jeugdhuis waar ze aan de toog hangen en naar muziek luisteren verleden tijd. In de plaats opende ‘t Fabriek. “We hebben de doelgroep uitgebreid naar mensen tot 35 jaar en we luisteren vooral naar hun interesses om daarop in te spelen met de gepaste activiteiten”, licht Steve Jans, jeugdconsulent bij de gemeente toe.

“De jongeren geloven niet meer in een jeugdhuis als een soort mini-discotheek”, legt de schepen van Jeugd Yves Croux uit. “We merkten dat er de laatste jaren minder jongeren over de vloer van Jeugdhuis X kwamen en we stelden vast dat het aantal vrijwilligers verminderde.” Met ‘t Fabriek gooien ze het over een compleet andere boeg. “We hebben er een jeugdhuis 2.0 van gemaakt”, aldus Steve Jans. “Jeugdhuis X mikte op jongeren tussen 16 en 22. ‘t Fabriek verwelkomt zowel tieners, twintigers als jonge dertigers. En we luisteren naar de mensen om interessante activiteiten te organiseren.” Daarvoor werkt men samen met de handelaars.

Verschillende afdelingen

‘t Fabriek telt vier afdelingen. ‘De refter’ is de veredelde naam voor jongerencafé. “We bieden hippe koffie aan en zorgen voor alternatieve frisdranken zoals de fritz-kola”, verduidelijkt Steve Jans. Bij ‘de denktank’ kunnen jongeren brainstormen. “Zo kunnen ze een onderneming opstarten en kan er kruisbestuiving ontstaan tussen handelaars uit Hoeselt en lokale talenten.”

‘De werkvloer’ biedt workshops aan: van een fietsherstelcafé voor kotstudenten tot een workshop juwelen maken. “We hebben ook al lezingen vastgelegd. Zo zal bijvoorbeeld Nic Balthazar komen praten over het klimaat.” En in de afdeling ‘bandwerk’ worden tapijtconcerten met akoestische muziek georganiseerd en zullen er comedy-avonden gehouden worden.

Interieur

Bij een nieuw concept hoort ook een aangepast interieur. “De aankleding van Jeugdhuis X was verouderd. Met ‘t Fabriek hebben we gezorgd voor een hippe maar warme plek met een industriële en vintage look”, licht Steve Jans toe.

“Met slechts 10.000 euro hebben we alles ingericht. We namen voor het ontwerp Annelien Swennen, een binnenhuisarchitecte uit Hoeselt, onder de arm”, zegt schepen Croux. “Met enkele vrijwilligers van het eerste uur en medewerkers van de technische dienst van de gemeente onderging het interieur een gedaanteverandering”, gaat hij verder. “De muren werden wit geschilderd en er zijn foto’s van een Volkswagen fabriek opgehangen. De toog van de refter werd fris aangekleed in wit en zwart en tegen de muur hangt een half doorgesneden Volkswagen Kever, een origineel model. Het koude en kille van weleer is verdwenen. Het hout zorgt voor warmte.”