“Honderd jaar sociaal wonen”: Het Demerdal in Hoeselt zet deuren open Lien Vande Kerkhof

07 oktober 2019

19u09 0 Hoeselt De Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen viert op zondag 13 oktober 100 jaar sociaal wonen. Cordium, een sociale huisvestigingsmaatschappij in Limburg, zet diezelfde zondag de deuren open van hun nieuwste project in Hoeselt: het Demerdal.

“Bij ons in Hoeselt vind je de oudste woningen van sociale huisvestingsmaatschappij Cordium”, zegt het bij de sociale huisvestigingsmaatschappij. Renoveren van deze woningen was dringend nodig, maar Cordium koos om de bestaande woningen af te breken en te gaan voor volledige nieuwbouw. Dit heeft een verdichting van de wijk als gevolg, want door de herontwikkeling van de wijk op dezelfde ruimte creëerde Cordium meer woongelegenheden. In de eerst fase van het project sloopten ze 17 woningen, en kwamen er 27 nieuwbouw appartementen, 2 woningen en 27 ondergrondse parkeerplaatsen in de plaats.

Afgestemd op huidige gezinssamenstelling

In tegenstelling tot de woningen die werden afgebroken en beschikkingen over drie à vier slaapkemers zijn de e nieuwe woningen en appartementen beter afgestemd zijn op de huidige gezinssamenstelling. De nieuwe woningen variëren allemaal van 1 tot 3 slaapkamers waardoor we bij Cordium beter kunnen inspelen op de veranderde gezinssamenstelling. Daarnaast zijn de woningen ook allemaal rolstoeltoegankelijk en zijn ze voorzien van de nieuwste technologieën qua energie en verwarming. De nieuwbouwwoningen beschikken over zonneboilers en een collectief warmtenet dat alle bewoners voorziet van warm water.

Tijdens de Sociaal Wonendag op 13 oktober kan je fase I van dit project bezoeken en krijg je een rondleiding in de afgewerkte, nog onbewoonde woningen en appartementen. Je ontdekt ook wat de plannen zijn voor fase II van deze herontwikkeling in Hoeselt. Voor de kinderen is er die dag een grimeur die hun gezichtjes in de verf zet.