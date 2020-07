“Het is ongelooflijk wat zich hier heeft afgespeeld”: Facebookpagina bundelt échte verhalen van Hoeselaren uit Tweede Wereldoorlog Emily Nees

16 juli 2020

21u06 6 Hoeselt “Hoe hebben Hoeselaren de Tweede Wereldoorlog beleefd?” Dat is de vraag die Els Hellinx (53) zich stelde. Ze sloeg de handen in elkaar met theatermaakster Els Loix (44) en ging op zoek naar interessante verhalen van inwoners. Die delen ze dan op een eigen Facebookpagina, die de naam ‘Tussen hoop en tranen’ kreeg. Al blijft het hier niet bij, want de twee plannen om een verteltheater uit te rollen, gebaseerd op de getuigenissen.

“Vorig jaar ben ik naar de ‘Spektakel Musical 40-45’ gaan kijken in maart. Een paar maanden later, in september, heb ik ‘De Grote Rappèl’ in Leopoldsburg bijgewoond. Mijn familie en ik waren er zodanig van onder de indruk. De oorlog had duidelijk een grote impact op het dagelijkse leven. Het zorgde voor angst en armoede. Ik ben me beginnen afvragen hoe het hier in Hoeselt moest geweest zijn destijds”, vertelt leerkracht Els Hellinx (53).

Oproepingsbrief

“Dagen en nachten heb ik er aan gedacht. Als ik wilde weten hoe de Hoeselaren de Tweede Wereldoorlog hebben beleefd, moest ik met mensen spreken die het zelf hebben doorgemaakt.” Zo gezegd, zo gedaan. Els lanceerde een oproep op Facebook. “Daar is meteen veel respons op gekomen en tot op de dag van vandaag blijven de berichten en mails binnenstromen. Ook theatermaakster Els Loix heeft me gecontacteerd. Samen hebben we dan interviews afgenomen met tientallen mensen.”

Na de interviews had ik even tijd nodig om de info op emotioneel vlak te verwerken. Soms lag ik er zelfs wakker van Els Hellinx, bedenker van de pagina

“We hebben negentigers gesproken en zelf mensen die honderd lentes tellen. Stuk voor stuk Hoeselaren. Allemaal konden ze op een heldere manier, tot in de details, vertellen wat zij nog weten over de oorlog. Het is eigenlijk ongelooflijk wat zich hier heeft afgespeeld. Na de interviews had ik even tijd nodig om de info op emotioneel vlak te verwerken. Soms lag ik er zelfs van wakker. De anekdotes waren heel aangrijpend.”

Eén iemand is Els altijd bijgebleven. “Voor de coronacrisis ben ik vier keer langsgeweest bij een Hoeseltse man. Ik stond perplex na het horen van zijn verhaal. Toen hij 16 jaar oud was, brak de Tweede Wereldoorlog uit. Op 18-jarige leeftijd ontvingen hij en zijn broer een oproeproepingsbrief om in de Duitse kampen te gaan werken. Ze wilden dat natuurlijk niet doen en zijn ondergedoken.”

Geen jeugd gehad

“Met geweren vielen de Duitse bezetters regelmatig binnen om ze te komen halen, tot op een dag de derde zoon uit huis werd gesleurd. Ze gingen hevig te keer en de moeder liep nog huilend achter hem aan. Heel vieze toestanden. Maar dat was nog niet genoeg. De Duitsers kwamen nog wekelijks langs om de andere twee jongemannen op te eisen. Tevergeefs.”

“Ondanks dat de geïnterviewde niet naar daar is getrokken, heeft de situatie een enorme impact gehad op het gezin. Zijn jeugd is volgens hem afgepakt. En de derde zoon is gebroken teruggekeerd. Hij heeft er veel gezien en meegemaakt. Hij weet wat het is om honger te lijden.”

“Jarenlang kon het gezin er niet over praten, omdat het pijn deed. Alles wat hen aan de oorlog deed denken hebben ze verbrand. Ze wilden er gewoon niets meer mee te maken hebben. Toen hij erover vertelde, heeft hij ook regelmatig een traan weggepinkt.”

Leuke anekdotes

Ondanks dat vele getuigenissen erg aangrijpend zijn, vertellen mensen ook leuke anekdotes. “Om het hoofd boven water te houden stookten ze hier in Hoeselt alcohol en siroop. Dat was natuurlijk niet altijd legaal. En op een bepaald moment raakte alle potten om het goedje te vervoeren op. Dan gebruikten ze gewoon metalen ‘pispotten’ ter vervanging. Of dan kwamen ze langs om controle te doen en goten ze al de alcohol in het wc-huisje. Gevolg: de boel ontplofte en heel het kamertje hing onder tot aan het plafond (lacht).”

Het zou zonde zijn om niets te doen met de verhalen. Daarom hebben Els en ik besloten om een verteltheater te organiseren Els Hellinx, bedenker van de pagina

“Het zou zonde zijn om niets te doen met de verhalen”, vervolgt ze. “Daarom hebben Els en ik besloten om een verteltheater te organiseren. Op die manier willen we een totaal beeld schetsen van hoe de Hoeselaren de Tweede Wereldoorlog hebben doorgemaakt, van de mobilisatie tot aan de bevrijding. Het script is uitgeschreven en de rollen zijn grotendeels verdeeld. De acteurs zullen de verhalen brengen die de Hoeselaren aan ons hebben verteld. Vermoedelijk zullen de optredens doorgaan in december.”

“We hebben zodanig veel informatie verkregen dat we niet alles in het theater kunnen verwerken. Daarom hopen we de rest nog te bundelen in een boek.”

Wie benieuwd is naar de verhalen en bijpassend beeld materiaal kan een kijkje nemen op de pagina ‘Tussen hoop en tranen’.