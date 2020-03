Zwaan Petatje stierf door te uitbundige seks met Petoetje (en dus niet in een gevecht) Robby Dierickx

10 maart 2020

11u58 0 Hoeilaart Het drama op de gemeentevijver van Hoeilaart krijgt een nieuwe wending, want vermoedelijk kwam de vrouwelijke zwaan Petatje afgelopen zondag niet om het leven tijdens Het drama op de gemeentevijver van Hoeilaart krijgt een nieuwe wending, want vermoedelijk kwam de vrouwelijke zwaan Petatje afgelopen zondag niet om het leven tijdens een gevecht met mannetjeszwaan Petoetje , maar liep de paring fataal af. De mannetjeszwaan zou het vrouwtje daarbij per ongeluk verdronken hebben.

Pas twee weken geleden kreeg de mannetjeszwaan op de Hoeilaartse gemeentevijver in het Jan van Ruusbroecpark na een eenzame periode van twee jaar het gezelschap van een vrouwtje, maar afgelopen zondag liep het mis. Omstanders zagen hoe het vrouwtje door het mannetje voortdurend onder water geduwd werd. Daarbij kwam Petatje – een naam die het vrouwtje van de inwoners van Hoeilaart kreeg – om het leven. Aanvankelijk werd aan een gevecht gedacht, maar volgens veldornitholoog Frank Van Den Houte ging het om copulatie bij de voortplanting. “Ik heb dit gedrag al eerder vastgesteld bij andere eendensoorten, telkens in maart”, klinkt het bij de kenner met vijftig jaar ervaring.

“Het mannetje gaat bovenop het vrouwtje zitten en duwt haar kop onder om optimaal te kunnen ejaculeren. Het vrouwtje blijft daarna soms wel een kwartier lang met de kop in het water om te bekomen. Zwanen ademen grotendeels tussen de veren.”

Geen nieuwe zwaan

Maar in dit geval liep het dus mis. Petatje is vermoedelijk gestorven door te uitbundige seksdrift of door orgaanfalen. Volgens de gemeente gedroeg Petoetje zich in het verleden nooit agressief. “Voorlopig is het evenwel niet de bedoeling om een nieuwe vrouwtjeszwaan te zoeken”, zegt schepen van Dierenwelzijn Joris Pijpen (Open Vld). “Het is trouwens ook niet evident om er eentje te vinden.”