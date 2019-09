Zuidlaan paar dagen afgesloten door dringende herstelling riolering RDK

23 september 2019

Een aannemer is maandag gestart met een dringende herstelling van de riolering aan het kruispunt van de Zuidlaan met de Tentrappenstraat in Hoeilaart. Verwacht wordt dat de werken drie tot vijf dagen zullen duren. Door de werkzaamheden is de Zuidlaan volledig afgesloten voor het doorgaand verkeer. Brussel van De Lijn blijven op de as Overijsesteenweg-Frans Verbeekstraat rijden en zullen de haltes in de wijk Ten Trappen niet bedienen.