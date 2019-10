Zoniënwoud krijgt eigen app met nieuws, info over evenementen en een routeplanner RDK

21 oktober 2019

09u55 5 Hoeilaart Het Zoniënwoud krijgt binnenkort een eigen app die bezoekers moet begeleiden wanneer ze door het 4.400 hectare grote bos wandelen. Via de app zullen ze onder meer informatie over evenementen krijgen, maar kunnen ze ook op voorhand hun route plannen.

Met een crowdfunding werd de voorbije maanden 12.000 euro ingezameld om programmeurs, designers en servers te betalen. Nu die actie afgerond is, wordt er naarstig gewerkt aan de ontwikkeling van de app. Die moet enerzijds het Zoniënwoud nog meer in de kijker zetten en moet er anderzijds mee voor zorgen dat kwetsbare gebieden in het bos beschermd worden.

Zo worden bezoekers naar de vijf toegangspoorten begeleid en kunnen ze vervolgens één van de verschillende wandelroutes kiezen die door boswachters en natuurgidsen uitgestippeld werden. Die routes gidsen de bezoekers langs de mooiste plekjes en gunnen de kwetsbare wilde natuur zoals een actieve dassenburcht of nestplaats voor buizerds de nodige rust.

Voorts levert de app up-to-date nieuws over het Zoniënwoud en informatie over geplande evenementen. Tot slot zorgt een encyclopedie er mee voor dat je alles wat het bos te bieden heeft kan ontdekken.

Gebruikers van Android en iOS kunnen de app nu al testen.