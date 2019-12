Zondag laatste keer fuiven in De Eekhoorn: “Geen feest in mineur, maar een leuk afscheid” Feestzaal sluit deuren wegens tekort aan vrijwilligers en te hoge kosten voor renovatie Robby Dierickx

20 december 2019

11u12 4 Hoeilaart Na bijna 40 jaar gaan de deuren van feestzaal De Eekhoorn in Hoeilaart zondagavond definitief op slot. In de namiddag kan iedereen wel nog afscheid nemen van de zaal tijdens een Thé Dansant. De vzw stopt met de uitbating wegens een tekort aan vrijwilligers en torenhoge renovatiekosten. Geruchten gaan de ronde dat de feestzaal afgebroken zal worden om er flats op te bouwen, maar volgens de vzw is er nog niets getekend.

Honderden Hoeilanders vierden er hun huwelijksfeest en tal van verenigingen organiseerden er eetfestijnen of andere activiteiten, maar komende zondag is het definitief gedaan met feestzaal De Eekhoorn. De voormalige cinema Avenue langs de Albert Biesmanslaan werd in 1981 aangekocht door de vzw De Hoeilaartse Eekhoorn en werd sindsdien haast elk weekend verhuurd voor feesten of andere evenementen. In de zomer geraakte bekend dat een bouwpromotor interesse had in de zaal – en enkele omliggende panden – om er een nieuwbouwproject met appartementen op neer te poten. Toch heeft de definitieve sluiting van de zaal volgens de vzw niets te maken met die plannen.

Jonge helpende handen

“We hebben gewoon niet genoeg vrijwilligers meer om alles draaiende te houden”, klinkt het bij de vzw. “In onze gloriejaren waren er twintig tot dertig vrijwilligers, vandaag moeten we het met een kerngroep van amper vijf man doen. Bovendien zijn we allemaal de zeventig gepasseerd. Dan is het niet evident meer om je dag in dag uit in te zetten voor de uitbating van de zaal. We hebben gezocht naar jonge helpende handen, maar die hebben we niet gevonden. Jongeren staan namelijk niet te springen om de uitbating van een feestzaal op zich te nemen. Ze hebben andere bezigheden, wat we volkomen begrijpen.”

Als we een geldschieter en enkele nieuwe vrijwilligers gevonden hadden, dan was het misschien nog niet afgelopen met de feestzaal. Maar dat geluk hebben we niet, dus zit er niets anders op dan te stoppen Vzw De Hoeilaartse Eekhoorn

Niet rekken

Maar ook de staat waarin de feestzaal vandaag verkeert, speelt een rol bij de beslissing om De Eekhoorn te sluiten. “Er moet een nieuw dak op, maar we hebben de financiële middelen niet om de werken uit te voeren”, luidt het nog. “Als we een geldschieter en enkele nieuwe vrijwilligers gevonden hadden, dan was het misschien nog niet afgelopen met de feestzaal. Maar dat geluk hebben we niet, dus zit er niets anders op dan te stoppen. Uiteraard is dat jammer, maar we willen het niet blijven rekken. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Onze tijd om te gaan, is nu gekomen. Maar dat doen we niet zonder waardig afscheid te nemen. Zondag tussen 14 en 19 uur is iedereen welkom om mee te feesten op de Thé Dansant ‘De Laatste Dans’. De Hoeilaartse deejay Alex komt plaatjes draaien en de inkom is gratis. Het wordt geen feest in mineur, maar een waardig afscheid van de laatste echte feestzaal van Hoeilaart. Al is er in de gemeente met onder meer GC Felix Sohie wel een moderner alternatief.”

Handtekening

Over de toekomst van het gebouw wil en kan de vzw naar eigen zeggen weinig kwijt. Een bouwpromotor heeft zijn zinnen gezet op de feestzaal en enkele omliggende panden in de hoop er appartementen te kunnen bouwen. “We zien wel wat er met de feestzaal zal gebeuren. Momenteel is er in ieder geval nog niets getekend. Boven de zaal verhuren we trouwens nog een flatje. We willen de bewoner echter niet zomaar op straat zetten. Of de eigenaars van de omliggende panden wel al een handtekening gezet hebben, weten we niet.”