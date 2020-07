Zo gaat de Druivenstreek de strijd om de toerist aan met de Vlaamse kust Stephanie Romans

19 juli 2020

11u16 0 Hoeilaart De Vlaams-Brabantse druiventelers rekenen op binnenlands toerisme om deze zomer ondanks het coronavirus genoeg druiven te verkopen. Maar kan de Druivenstreek concurreren met de Vlaamse kust en de Ardennen? “Er komen geen grote posters of flitsende video’s. Wij gaan het anders doen.”

De druiventelers dreigen door het coronavirus een lastige zomer te beleven. Normaal gesproken doen de serristen juist op zomerse markten en evenementen goede zaken met de verkoop van de Vlaams-Brabantse tafeldruif. Dit jaar zijn zulke evenementen plots schaars. De zesdaagse Druivenfeesten in Overijse - hoogdagen voor de Vlaams-Brabantse tafeldruif - valt in het water. Het Druivenfestival Hoeilaart dat doorgaat in een lightversie. Het is voor de sector verre van ideaal.

Daarom staan de serristen centraal in de toeristische campagne die de druivengemeenten uitwerkten met de provincie Vlaams-Brabant. “Een bezoek aan de Druivenstreek is de ideale manier om op een veilige manier je vakantie in eigen land door te brengen”, zegt Monique Swinnen (CD&V), gedeputeerde voor toerisme.

Waar je op het strand moet reserveren om grote drukte te vermijden, beloven ze in de Druivenstreek dat toeristen hun vakantie in ‘kleine bubbels’ kunnen doorbrengen. Alle activiteiten die deze zomer worden verzameld onder de vlag van de Druiventro(t)s-campagne zijn coronaproof. “Zeker nu de cijfers weer stijgen, is dat belangrijk. We moeten toch voorzichtig blijven. Wij zijn hier grote evenementen gewend, dus we moesten creatief zijn.”

Economische boost

Het hele plan moet de Druivenstreek vooral een economische boost geven. Daarom voert de Druivenstreek bewust geen intensieve poster- of videocampagne. “We steken het geld liever in de lokale economie”, zegt Swinnen. “Daarom hebben we dit hier bedacht (toont een groene tas). Die tas op zich is niet zo speciaal. Maar we hebben 400 tassen met verrassingspakketten ter waarde van vijftig euro samengesteld. Die zullen we verdelen via diverse regionale winacties.”

Een belangrijke troef in het pakket: de ‘beleefbon’ (ter waarde van tien euro, red.). Winnaars halen het pakket af in ons bezoekerscentrum Druif in Overijse. “Ze moeten dus wel hierheen komen”, zegt Swinnen. “De waardebon kunnen de winnaars - hopelijk samen met de rest van hun cash geld - inwisselen bij onze serristen. Zo vloeit het geld terug naar de regio.”

Aantrekkingskracht

Het plan rekent op de langdurige charme en aantrekkingskracht van de regio. Swinnen is daar rotsvast van overtuigd. “Als je één keer komt, dan kom je vaker terug.” Uiteraard zitten in ‘de tas’ allerlei suggesties voor een leuk tripje door de Druivenstreek. Een vernieuwde Druivenfietsroute langs de serres, een plan van het wandelnetwerk door Zuid-Dijleland. Voor de kinderen zijn er bijvoorbeeld ‘zomerzoektochten’ in Overijse. “Het Davidsfonds bewees al dat dat een succesvolle formule is”, zegt Swinnen.

Twee splinternieuw boeken in het winpakket moeten de liefde voor de tafeldruif bij bezoekers aan te aan te wakkeren. De rijke geschiedenis van de Druivenstreek en de tafeldruif staat beschreven in het eerste boek (Proef de passie, red.). Het andere boek (Zelfgeknipt, red.) gaat over de technieken van de druiventeelt en de kennis die door de jaren heen verzameld is.