Zes jaar cel voor rij-instructeur die jonge amazones misbruikte Wouter Hertogs

25 juni 2020

11u46 158 Hoeilaart Een voormalig Marokkaans kampioen dressuur is veroordeeld tot 6 jaar cel voor het verkrachten van drie tienermeisjes die les volgden bij hem. Hij pleegde de feiten toen hij paardrijlessen gaf in de manege van zijn ouders in Hoeilaart.Zijn ouders, die de manège uitbaten, moesten terechtstaan omdat ze de meisjes zouden hebben geïntimideerd en geen hulp zouden geboden hebben. Ze werden echter vrijgesproken. De bewuste manege waar de feiten voorvielen werd ondertussen verkocht.

De 29-jarige Naoufal D., in 2016 nog Marokkaanse kampioen in dressuur, was werkzaam als rij-instructeur in de manege van zijn ouders aan de Groenendaalsesteenweg. Daar vergreep hij zich tussen 2006 en 2012 aan verschillende tienermeisjes. Minstens drie meisjes, die toen die 10 tot 14 jaar oud waren, werden het slachtoffer van de man. Hij maakte misbruik gemaakt van zijn positie in de manège en gebruikte zijn aanzien als ruiter om de meisjes te benaderen en te verleiden. Eerst betastte hij de meisjes in de stallen en daarna nam hij hen mee naar een slaapkamer in de manège. Daar dwong hij hen tot seks. Ook bleven ze er herhaaldelijk slapen. Als een meisje niet op zijn avances inging, dreigde hij ermee haar niet meer te helpen om een betere ruiter te worden.

Eén van de meisjes was 13 toen de feiten plaatsvonden en is momenteel 21 jaar oud. Zij diende klacht in en stelde zich burgerlijke partij, net als een tweede slachtoffer. Zelf ontkende hij bij de behandeling van het dossier nog alle betichtingen. “Er zijn enkel onbetrouwbare getuigenissen, meer niet”, aldus de verdediging, “hij versierde graag vrouwen en ging zo om met hen. Strafbaar is dat niet. Hij was zelf trouwens nog zeer jong ten tijde van de beweerde verkrachtingen.” De rechter oordeelde hier anders over en veroordeelde hem voor het merendeel van de tenlasteleggingen.

Zijn ouders riskeerden 18 maanden cel omdat ze de meisjes zouden geïntimideerd hebben en geen hulp zouden geboden hebben. Ook zij ontkenden dit. De rechter geloofde hen en sprak hen vrij. Ze verkochten enige tijd geleden de manege, die sindsdien door andere mensen wordt uitgebaat.