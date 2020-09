Wout Soetaert scoort meteen bij terugkeer bij ERC Hoeilaart, dat eerste competitiematch wint: “Het kan niet beter” DRIES CHARLIER

15 september 2020

21u36 0 Hoeilaart Terugkeren naar jouw ex-club en meteen scoren. Dat is iets waar elke speler wel van droomt. Wout Soetaert slaagde er afgelopen zaterdag meteen in. De aanvaller ruilde in het tussenseizoen OHR Huldenberg in voor ERC Hoeilaart en vond in de 2-1-overwinning tegen Butsel al snel de weg naar doel.

“We begonnen heel goed aan de match met een mooie combinatie langs de rechterkant die ik uiteindelijk wist af te werken”, luidt de analyse van Wout Soetaert. “Daarna kregen we nog redelijk wat kansen en vergaten we ze, inclusief een penalty, af te maken. Tien minuten voor rust wist Butsel gelijk te maken. We waren niet van slag en Bolline scoorde met een prachtige vrije trap de 2-1 vlak voor de rust.”

“Na de pauze was het spelbeeld anders en was het Butsel dat meer het spel maakte. We werden wat teruggedrongen op de eigen helft en kwamen er steeds moeilijker uit. Ons blok stond echter goed en zij wisten er niet meer door te komen, waardoor we de overwinning pakten.”

Groep hangt goed aan elkaar

“Na een lange voorbereiding en het stilleggen van de competitie van vorig seizoen deed het deugd om eindelijk nog eens een wedstrijd met inzet te spelen. Uiteraard zijn we zeer tevreden met de overwinning. We hebben deze als ploeg behaald en een schitterende mentaliteit getoond. Het is toch altijd belangrijk om de eerste match te winnen.”

“Het is heel leuk om op dit moment in Hoeilaart te spelen. We hebben een goede kern met spelers uit de eigen streek en hangen als groep heel goed aan elkaar. Dat het niet beter kan dan scoren bij mijn terugkeer? Dat klopt. Scoren is altijd leuk en belangrijk voor het vertrouwen van een aanvaller. Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken naar de komende wedstrijden.”

Vertrouwen teruggevonden

“Ik heb een hele goede tijd gehad in Huldenberg. Het laatste jaar was er echter meer concurrentie, waardoor ik minder speelminuten kon afdwingen en ook minder vertrouwen had. Dat zag je ook aan mijn wedstrijden. Het vertrouwen dat ik in Huldenberg het laatste jaar miste, vind ik nu in Hoeilaart wel terug.”

“De trainer en het bestuur hebben goed werk geleverd door een kern samen te stellen die elkaar grotendeels kent en waar iedereen zich in thuisvoelt. De ambities zijn voorlopig nog niet uitgesproken. We wachten de beginfase van de competitie af en dan kunnen we zien wat realistisch is. Titelkandidaat? Het woord promotie is in Hoeilaart nog niet gevallen.”