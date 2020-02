Wijkbus wordt marktbus: gemeente schroeft proefproject bij Robby Dierickx

18 februari 2020

12u56 0 Hoeilaart Vanaf eind deze maand zal de wijkbus, die sinds oktober tussen de meer afgelegen wijken en het centrum van Hoeilaart rijdt, veranderen in een marktbus. De gemeente heeft het proefproject op basis van gebruikscijfers en suggesties uit een enquête bijgeschaafd. Voortaan zal de bus dus alleen op vrijdag uitrijden.

In het najaar ging het schepencollege op zoek naar een oplossing voor de inwoners die in wijken wonen waar geen openbaar vervoer komt en die zelf geen wagen hebben. Zij geraakten immers moeilijk in het centrum van Hoeilaart. In oktober werd daarom het proefproject van de wijkbus gelanceerd. Sindsdien rijdt de gratis wijkbus verschillende dagen per week uit. Maar op basis van gebruikscijfers en de resultaten van een enquête werd recent beslist om het proefproject bij te schaven. Vanaf 28 februari zal de bus immers alleen op vrijdag van 9.34 tot 13.15 uur uitrijden. De wijkbus heeft vooral op vrijdag succes om naar de markt te gaan en boodschappen te doen. Voor de andere dagen stopt het proefproject en worden alternatieven onderzocht, omdat er te weinig verplaatsingen werden geteld in verhouding tot de kostprijs ervan.

Hand opsteken

De marktbus zal achtereenvolgens vier volledige ritten rijden. In vergelijking met de wijkbus die telkens twee achtereenvolgende ritten aflegde, krijgen gebruikers hierdoor meer tijd tussen heenrit en terugrit. Ook komen er twee extra haltes aan de vijver en het Nero-café. De bus zal ook buiten de centrumstraten stoppen wanneer gebruikers hun hand opsteken.

De huidige wijkbus rijdt nog op woensdag 19, vrijdag 21 en zaterdag 22 februari. De marktbus start op 28 februari. Het proefproject loopt tot eind juni.