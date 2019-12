Wijkbus brengt inwoners gratis naar kerstmarkt Robby Dierickx

09 december 2019

Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 december vindt in het centrum van Hoeilaart de kerstmarkt plaats. Dit jaar kunnen de inwoners voor het eerst gebruik maken van de gratis wijkbus om tussen hun woning en de kerstmarkt te pendelen.

De gratis wijkbus zal van vrijdag tot zondag een hele dag door tussen de wijken en het Gemeenteplein rijden. Op vrijdag en zaterdag is dat tot 0.22 uur, op zondag tussen 13.40 en 19.22 uur. De volledige uurregeling is terug te vinden op www.hoeilaart.be/wijkbus-kerstmarkt.

Maar ook de cyclocross in Overijse is zondag gratis bereikbaar met de bus. Die vertrekt om 12.45 en 13.15 uur aan de Wereldwinkel Hoeilaart en keert om 16.30 en 17 uur terug aan de halte Markthal in Overijse.