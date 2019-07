Wielertoeristen leven zich uit voor Tourrenners DBS

10 juli 2019

10u45 0 Hoeilaart De passage van de Ronde van Frankrijk in de Druivenstreek was ook aanleiding voor de wielertoeristen om zich eens te meten. De Sportregio Druivenstreek organiseerde zaterdag. een ploegentijdrit voor wielertoeristen. Ook WTC Hoeilaart tekende present.

De wielerliefhebbers kregen de kans om, even voordat de profrenners voorbijkwamen, het Tourparcours door de Druivenstreek af te leggen met hun fietsclub of vrienden. Er werd gestart op Terhulpensesteenweg in Maleizen en 13 km verder kwamen de ploegen aan op de Markt van Tervuren. Er tekenden maar liefst 35 ploegen present. Ook WTC Hoeilaart was goed vertegenwoordigd en stond met twee gemotiveerde ploegen aan de start. “Het was een unieke ervaring”, klonk het eensgezind.