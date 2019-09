Wie maakt de lekkerste kaastaart? Nu zondag jaarlijkse wedstrijd RDK

05 september 2019

09u21 0 Hoeilaart Nu zondag vindt in Hoeilaart – traditiegetrouw het weekend vóór het Druivenfestival – de kaastaartenwedstrijd plaats. Iedereen kan zijn eigen kaastaart maken. Zondagmiddag om 15 uur wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het evenement Kontrol Picknick op het voorplein van gemeenschapscentrum Felix Sohie.

Het Hoeilaartse Druivenfestival start op vrijdag 13 september, maar dit weekend wordt als opwarmer de traditionele kaastaartenwedstrijd georganiseerd. Individuele deelnemers of een groepje van vrienden of familie mogen hun kaastaart zondag tussen 12 en 13.30 uur afgeven in de cafetaria van Felix Sohie. Het hoeft geen authentieke Hoeilaartse kaastaart te zijn, want deelnemers mogen ook een originele creatie indienen. Voor die taarten werd immers een aparte categorie in het leven geroepen. De basis van het recept moet wel witte kaas zijn. Om 15 uur worden de winnaars in de twee categorieën bekendgemaakt. Zij krijgen elk een waardebon van 125 euro die bij de Hoeilaartse handelaars gebruikt kan worden.

Nog zondag vindt op het voorplein van GC Felix Sohie Kontrol Picknick plaats. Er wordt een gezellige volkstuin gecreëerd waar aanwezigen kunnen genieten van sfeermuziek en zomerse drankjes. Kontrol Picknick start om 12 uur.