Werken voor plaatsing nieuwe glasvezelkabels zorgen her en der voor hinder Robby Dierickx

15 september 2020

09u20 0 Hoeilaart Een aannemer is dinsdag gestart met de aanlag van nieuwe glasvezelkabels in verschillende straten in het centrum van Hoeilaart. In de eerste fase wordt er in de C. Coppensstraat gewerkt, waarna de werken stelselmatig opschuiven.

Nadat er de voorbije dagen al verschillende voorbereidende boringen uitgevoerd werden in de voetpaden in de W. Eggerickxstraat, de C. Coppensstraat en de J.B. Charlierlaan in Hoeilaart is een aannemer dinsdag gestart met de eigenlijke sleufwerken. Tot en met vrijdag is de C. Coppensstraat aan de beurt. De werken startten op de hoek van de Serristenweg en schuiven, langs de kant van de pare huisnummers, geleidelijk op naar de hoek van de Vlaanderveldlaan. Er geldt een parkeerverbod en er werd eenrichtingsverkeer ingelast in de richting van het centrum.

Volgende week wordt er in de W. Eggerickxstraat tussen de Vlaanderveldlaan en het kruispunt met de H. Caronstraat gewerkt. Er wordt eenrichtingsverkeer richting de Vlaanderveldlaan ingelast en er is een parkeerverbod aan beide kanten van de straat. Verwacht wordt dat de werken op 24 september klaar zullen zijn, waarna de laatste fase in de J.B. Charlierlaan en de J. Jolystraat van start gaat. Hier wordt gewerkt bij de verkeerslichten aan de kant van de vijver en ter hoogte van de parkeerplaatsen in de Jolystraat. Tweerichtingsverkeer blijft er wel mogelijk. De J. Jolystraat wordt een aantal dagen afgesloten. Het verkeer rijdt om via de H. Caronstraat en het Gemeenteplein.