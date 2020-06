Werken Groenendaalsesteenweg afgelopen: station opnieuw vlot bereikbaar Robby Dierickx

06 juni 2020

Het station van Groenendaal is sinds zaterdag opnieuw vlot bereikbaar. De werken die Elia aan de Groenendaalsesteenweg uitvoerde, werden afgelopen week immers afgerond. Nu de werkzaamheden klaar zijn, kan er opnieuw in beide richtingen tussen het centrum van Hoeilaart en het treinstation van Groenendaal gereden worden. Tot eind deze maand blijft het eenrichtingsverkeer tussen het station en de Brusselse ring wel gelden. Verkeer komende van de ring wordt via de I. Vandammestraat omgeleid. Zwaar verkeer moet omrijden via Jezus-Eik.