Weinig verkeer door coronavirus? Dan start gemeente met wegenwerken Robby Dierickx

08 april 2020

09u19 3 Hoeilaart Nu er door het coronavirus een pak minder verkeer op de weg is, voert de technische dienst van Hoeilaart op verschillende plaatsen wegenwerken uit. Zo wordt er momenteel gewerkt in de Joseph Kumpsstraat.

Maandag startte de technische dienst er met de herstellingswerken aan de laatste riooldeksels. De werken situeren zich tussen de Steenbakkersweg in Overijse en de Tentrappenstraat. Verwacht wordt dat de werkzaamheden tot woensdag 15 april zullen duren. Tot dan blijft de Joseph Kumpsstraat afgesloten voor al het doorgaand verkeer, dat in beide richtingen omgeleid wordt via de Tenboslaan. Plaatselijk verkeer blijft er wel mogelijk zodat de bewoners hun woningen steeds kunnen bereiken. Ook de handelszaak ‘Groenten & Fruit Druiven Van Camp’ blijft bereikbaar.

Eerder werden ook al een aantal nieuwe woningen op de riolering aangesloten in de Vlaanderveldlaan, Willem Degreefstraat, Edmond Vandervaerenstraat en Josse Biesmansstraat.