Vrijdagavond opende jeugdhuis De Serre haar deuren MKV

27 oktober 2019

21u05 0 Hoeilaart Kersvers jeugdhuis De Serre heeft zijn naam niet gestolen en gaf afgelopen weekend de aftrap van hun nieuwe vzw. Dertien gemotiveerde jongeren zetelen in het bestuur. Vrijdagavond was het feestelijke opening voor jong en oud. En gefeest werd er want de twintig bakken bier gingen er vlotjes door.

Jules Joukes (19) is voorzitter van het nieuwe jeugdhuis De Serre. “Er is een dubbele link met de naam. De voorkant van het gebouw bestaat volledig -inclusief de deur- uit glas. Daarnaast heeft Hoeilaart een geschiedenis met serres. Hier in de Druivenstreek wordt al sinds jaar en dag met serres gewerkt”, legt Jules uit.

Het jeugdhuis ging vroeger dan voorzien open en dat is te danken aan het super gemotiveerde team dat de handen uit de mouwen steekt. “We zijn een jong team en komen van verschillende verenigingen. Dat heeft als voordeel dat we een groot publiek aanspreken. Het bestuur zijn mensen uit de Scouts, Chiro, andere verenigingen en gewoon kameraden van het middelbaar.”

Vrijwilligers ronselen

De gemeente deed een tijdje geleden een oproep via de jeugdraad. Ze hadden een pand dat geschikt was voor jeugdwerk en zo ging de bal aan het rollen. “De schepen voor jeugd Pieter Muyldermans (PRO Hoeilaart) riep een infoavond bij elkaar waar we met verschillende naartoe gingen. Er bleek veel interesse te zijn en zo vonden we elkaar.” Eind augustus zaten ze voor het eerst bij elkaar en amper twee maanden later schoten ze uit de startblokken.

Middelbaar tot oma

De eerste avond was al meteen ‘super geslaagd’ horen we van Jules. “Hoeveel volk er precies aanwezig was weet ik niet precies. Zowel binnen als buiten zat het goed vol. Wel kan ik zeggen dat het een divers publiek was. Jonge en oud waren aanwezig. De jongsten waren 15 jarigen uit het middelbaar. De oudste die ik zag was de oma van een vriend. Maar er waren ook veel ouders aanwezig. Het was echt een plezante mengelmoes en iedereen is hier welkom”, sluit hij af.