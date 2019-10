Voorstelling ‘Blind geheugen’ brengt dementie onder de aandacht RDK

21 oktober 2019

Dinsdagavond vindt om 20 uur de voorstelling ‘Blind geheugen’ van acteur Gerd De Ley in gemeenschapscentrum Felix Sohie plaats. De voorstelling gaat over de gevolgen van de ziekte van Alzheimer. Ondanks het ernstige onderwerp wordt de voorstelling met veel humor gebracht. Toch zijn de feiten zeer herkenbaar en pakkend. Als inleiding wordt er dan ook een korte uitleg over dementie gegeven.

De organisatie ligt in handen van de dienst Vrije Tijd in samenwerking met Mozaïek Praatcafé Dementie Druivenstreek. Tickets in voorverkoop kosten 7 euro, aan de kassa betaal je een euro meer.