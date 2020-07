Voormalig jeugdcentrum Koldam maakt plaats voor parking en kiss&ride-zone Robby Dierickx

13 juli 2020

14u26 2 Hoeilaart Adieu jeugdcentrum Koldam. De voorbije dagen is de voormalige ontmoetingsplaats voor de Hoeilaartse jeugd met de grond gelijkgemaakt. In de plaats komen een parking en een kiss&ride-zone voor de scholen en voor de nieuwe sport- en jeugdinfrastructuur.

Normaal gezien had jeugdcentrum Koldam nog niet afgebroken moeten worden, aangezien de afbraak oorspronkelijk voorzien was in een latere fase van het masterplan voor het moderniseren van de sport- en jeugdinfrastructuur, maar door het project ‘Verkeersveilige schoolomgevingen’ werden de werken vervroegd. Er was immers nood aan een kiss&ride-zone voor de twee Hoeilaartse basisscholen.

Op de plaats van het oude jeugdcentrum, dat ondertussen al volledig afgebroken is, en het naastgelegen grasveld komen bijgevolg 24 parkeerplaatsen en een kiss&ride-zone. Vanaf die locatie zijn beide basisscholen vlot te voet bereikbaar, net als het nieuwe sport- en jeugdcentrum, dat vorig jaar de deuren opende.

Een deel van de speeltuin die zich naast het jeugdcentrum bevindt, zal verplaatst worden.