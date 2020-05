Voorbereidingen Druivenfestival gestart: organisatie houdt rekening met alternatief programma Robby Dierickx

11 mei 2020

10u20 1 Hoeilaart In Overijse werden de Druivenfeesten inmiddels afgelast, maar in buurgemeente Hoeilaart gaat het Druivenfestival voorlopig wel nog gewoon door. Toch werkt de organisatie van het festival, dat van 18 tot en met 21 september op de agenda staat, parallel aan een alternatief programma. “Want het zou naïef zijn om te denken dat alles gewoon kan plaatsvinden”, klinkt het.

‘Glunder en geniet’: dat is het thema van het Hoeilaartse Druivenfestival. “Een thema dat al van voor de coronacrisis gekozen werd, maar in deze periode wel heel goed van pas komt”, zegt schepen van Feestelijkheden Pieter Muyldermans (PRO Hoeilaart). “We beseffen dat het momenteel nog onduidelijk is in welke vorm de feesten georganiseerd kunnen worden, maar de voorbereidingen verlopen niet anders dan de voorbije jaren. De Druivenfeesten in Overijse werden afgelast omdat massaevenementen tot 31 augustus verboden zijn, maar het Druivenfestival valt buiten die periode. Uiteraard zijn we niet naïef en beseffen we dat de kans bestaat dat het een ander festival dan normaal zal worden.”

Alternatieve versie

Daarom bereidt de organisatie naast een normale editie parallel ook een alternatieve versie van het Druivenfestival voor. “Zo kunnen bepaalde zaken mogelijk kleinschaliger plaatsvinden, want we willen de oogst van de druiven absoluut vieren”, aldus nog Muyldermans. “Hiervoor zullen we ook samenzitten met de verenigingen. Ook met de buurgemeenten zullen we bekijken om samen iets op poten te zetten om te vermijden dat hun inwoners midden september massaal naar Hoeilaart komen. Welke vorm dit alles zal krijgen, zal de komende weken moeten blijken. We hopen dat iedereen in september op een of andere manier kan glunderen en genieten tijdens de feesten, in welke vorm dan ook.”