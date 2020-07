Voor het eerst in 73 jaar geen Druivenfestival: gemeente gelast feestweekend volledig af Robby Dierickx

27 juli 2020

20u16 28 Hoeilaart Het schepencollege van Hoeilaart heeft maandag beslist dat er dit jaar dan toch geen Druivenfestival komt, hoewel het er lange tijd naar uitzag dat er alsnog een alternatieve versie op poten gezet zou worden. “Maar de recente cijfers en strengere maatregelen maken het onmogelijk om iets te organiseren”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

Twee weken geleden liet Vandenput nog weten dat het Druivenfestival zeker door zou gaan, weliswaar met kleinschaligere evenementen. Maar maandag besliste het schepencollege uiteindelijk om het hele festival volledig te annuleren. “Vorige week kregen we al te horen dat evenementen in buitenlucht toch niet meer dan 400 mensen zouden mogen tellen en nu wordt dat aantal zelfs naar 200 teruggeschroefd”, aldus de Hoeilaartse burgemeester. “Dat maakt het onmogelijk om ons festival te organiseren. Het is jammer dat de Hoeilanders in september geen 73ste editie van het Druivenfestival zullen kunnen meemaken, maar het is de enige juiste beslissing.”

Druivenoogst

De kans is wel reëel dat er in september enkele kleine activiteiten rond de druivenoogst georganiseerd worden. Ook een alternatieve versie voor de kaastaartenwedstrijd is een optie. Hiervoor zal de gemeente samen zitten met het organiserend comité. “Maar op het echte Druivenfestival zullen de Hoeilanders nog een jaar moeten wachten. Als het coronavirus het dan toelaat, zullen we in september 2021 dubbel zo dik vieren”, besluit Vandenput.