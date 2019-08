Volledige muzikale affiche Druivenfestival bekend: optreden Willy Sommers al uitverkocht RDK

09 augustus 2019

16u47 0 Hoeilaart De organisatie van het jaarlijkse Druivenfestival in Hoeilaart heeft haar volledige muzikale affiche bekendgemaakt. Headliners zijn De Mens, The Van Jets en Willy Sommers.

Het Druivenfestival vindt van 13 tot en met 16 september in het centrum van Hoeilaart plaats. Het thema dit jaar is ‘Om van te snoepen’. Op zaterdag komt Discobaar a Moeder naar de Nacht van den Doender. Ook Uncle Phil staat die avond op het podium. Een dag later is er voor de kinderen Adhemarrock. Kapitein Winokio en OT zullen er het beste van zichzelf geven. Later die dag is er ook Nerorock. Met Overweight, Tessa Dixson, Jaguar Jaguar, De Mens en The Van Jets staan grote namen op de affiche. The Van Jets treden één van de laatste keren op, want eind oktober stopt de band met bestaan.

Op maandag 16 september komt Willy Sommers dan weer naar Hoeilaart. Hij staat om 15 uur in gemeenschapscentrum Felix Sohie. Het optreden is ondertussen wel al volledig uitverkocht.