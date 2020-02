Vlaanderveldlaan wordt 1 werkweek afgesloten door werken Robby Dierickx

22 februari 2020

08u21 0 Hoeilaart De Vlaanderveldlaan in Hoeilaart wordt van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari afgesloten voor alle verkeer. De aanleiding is de aansluiting van een nieuwe woning op de riolering.

De straat wordt ter hoogte van huisnummer 93, gelegen tussen de Vosdellestraat en de Gladiolenlaan, onderbroken voor alle verkeer. De technische dienst moet immers twee meter onder het wegdek graven om de werken aan de riolering uit te voeren. De werken worden met opzet in de krokusvakantie uitgevoerd om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

Het doorgaand verkeer zal tot en met vrijdag een omleiding moeten volgen via de C. Coppensstraat, de IJzerstraat en de G. Huynenstraat. Om die reden wordt het eenrichtingsverkeer tijdens de spitsuren tijdelijk afgeschaft.

Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk in de Vlaanderveldlaan, maar moet rekening houden met de onderbreking. De woningen in de Vlaanderveldlaan voorbij de onderbreking, de C. Melottestraat, de wijk Krekelheide en de Gladiolenlaan zijn bereikbaar via de omleiding. De huizen tot net voorbij de Vosdellestraat, de Terdellestraat en de Begonialaan zijn bereikbaar vanuit de W. Eggerickxstraat.

Wie naar de parking van het NMBS-station moet, doet dat via de omleiding. De treinperrons zijn ook toegankelijk vanuit de C. Coppensstraat.