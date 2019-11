Vijf voorstellingen Felix, de musical helemaal uitverkocht Robby Dierickx

28 november 2019

14u43 0 Hoeilaart Vrijdagavond om 20 uur vindt in de sporthal van Hoeilaart de première van ‘Felix, de musical’ plaats. Op zaterdag en zondag volgen telkens nog twee voorstellingen. Wie nog geen kaartje heeft, is eraan voor de moeite. De vijf voorstellingen zijn volledig uitverkocht. In totaal nemen 503 mensen – voornamelijk Hoeilanders - deel aan de musical, waarvan er 380 op het podium staan.

Voor producer Jan Van Assche zijn het spannende dagen. Donderdagavond staat de generale repetitie op het programma en vrijdagavond gaat zijn ‘Felix, de musical’ in première in de sporthal van Hoeilaart. “Omdat we met een bijzonder grote groep zijn – op het podium staan over een heel weekend gespreid 380 mensen – is het niet altijd even evident om te repeteren”, klinkt het. “Maar we hebben de race tegen de klok toch gewonnen (lacht). We zijn klaar om er een spetterend weekend van te maken.”

De musical vertelt het leven van Felix Sohie, de grondlegger van de druiventeelt onder glas in Hoeilaart. En dat leven boeit de Hoeilanders duidelijk, want de vijf voorstellingen zijn al een maand uitverkocht. “Elke voorstelling verwelkomt 650 toeschouwers”, aldus nog Van Assche.

Naast de 380 deelnemers op het podium werken ook nog ruim 120 mensen achter de schermen aan de musical om alles in goede banen te leiden. “Want zo’n musical vergt heel veel tijd en energie. Maandag moet de sporthal bijvoorbeeld al opnieuw volledig vrij zijn. Ook na de laatste voorstelling wordt het dus nog een race tegen de klok”, besluit de producer.