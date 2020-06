Vijf straten rond basisschool Het Groene Dal voortaan fietsstraten Robby Dierickx

11 juni 2020

11u31 0 Hoeilaart Het schepencollege van Hoeilaart heeft woensdag een nieuwe stap gezet in haar actieplan ‘Verkeersveilige schoolomgeving’. Zo werden vijf straten rond basisschool Het Groene Dal omgevormd tot fietsstraten.

In de Weemstraat (te beginnen op de hoek van de Kellenborrestraat), de Willem Matstraat (tot de Sint-Annastraat), de Sint-Annastraat, de J.B. Denayerstraat (tussen de Sint-Annastraat en de Waversesteenweg) en de Alexis Mousinstraat is de wagen sinds woensdag ‘te gast’. De verkeersborden en pictogrammen op de weg geven aan dat de auto er ondergeschikt is aan de fiets. Concreet hebben motorvoertuigen toegang tot de fietsstraten, maar mogen ze de fietsers niet inhalen. Bovendien mag de snelheid er nooit hoger dan 30 kilometer per uur liggen.

Uiteraard zijn er ook voor fietsers regels in de fietsstraten. Zo mogen ze de rechterkant van het wegdek gebruiken, maar moeten ze de andere helft van de weg vrijlaten voor (gemotoriseerd) verkeer dat uit de andere richting komt.

De fietsstraten maken deel uit van een globaal plan ‘Verkeersveilige schoolomgeving’ dat het schepencollege uitrolt voor de twee scholen in Hoeilaart. Daarmee wil men de omgevingen niet alleen verkeersveiliger maar ook kindvriendelijk maken.